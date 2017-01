Das Entwicklerstudio Fairytale Distillery hat bekannt gegeben, dass das Sandbox-MMORPG The Exiled (früher als Das Tal bekannt) am 23. Februar 2017 offiziell als Early-Access-Spiel auf Steam zur Verfügung stehen wird. Von diesem Tag an wird The Exiled rund um die Uhr online und für alle Spieler zugänglich sein. Wer The Exiled vor dem Kauf erst einmal ausprobieren möchte, hat - dank des speziellen Zahlungsmodells - die Möglichkeit dazu. Demnach wird das MMORPG für alle Interessierten zunächst sieben Tage kostenlos spielbar sein. Anschließend muss eines der verschiedenen Supporter-Pakete erworben werden.

Insgesamt werden drei verschiedene Supporter-Pakete zu unterschiedlichen Preisen (19,99 €, 36,99 € und 73,99 €) über Steam erhältlich sein. Während euch alle drei Pakete vollen Zugang zum Spiel gewähren, gibt es in den größeren Bundles verschiedene Gegenstände, die euren Charakter im Spiel visuell verändern. Keine Inhalte aus den teureren Paketen geben dem Spieler zusätzliche Vorteile in The Exiled. Die existierenden Accounts aus der Alpha-Phase können nicht in die Early-Access-Phase übernommen werden. Alle Entwicklungs-Supporter sollten in den kommenden Tagen ihr E-Mail-Postfach im Auge behalten - Fairytale Distillery verschickt vor dem Launch einige Steam-Keys, um ein erstes Feedback zu erhalten. Weitere Meldungen zu The Exiled findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Steam