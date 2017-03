The Evil Within 2: Entwicklung offenbar bestätigt, nur für Konsolen?

Gerüchte, wonach Tango Gameworks an The Evil Within 2 arbeitet, kursieren bereits seit einer ganzen Weile. Nun scheint es eine zumindest inoffizielle Bestätigung hierfür zu geben. Offenbar sind nämlich mehrere privaten Stellenanzeigen geleakt, in denen Tango unter anderem nach Übersetzern und Bugtestern für ein Spiel namens Psycho Break 2. So heißt The Evil Within in Japan. Interessant sind die in der Ausschreibung genannten Plattformen: Demnach ist The Evil Within 2 offenbar nur für PS4 und Xbox One geplant.

Eine riesige Überraschung stellt es natürlich nicht dar, dass The Evil Within 2 - sehr wahrscheinlich zumindest - kommt. Schließlich verkaufte sich das Ende 2014 erschienene Originalspiel mehrere Millionen Male. Zudem dürfte Tango seit dem Release kaum die Hände in den Schoß gelegt haben. Denn ein anderes Projekt hat Shinji Mikami (Resident Evil) gegründete Studio seitdem nicht angekündigt. Enthüllt werden könnte The Evil Within 2 entweder auf der E3 2017 im Juni, oder auf der zwei Monate später stattfindenden QuakeCon. Alle News, Infos und auch den Test zum Horror-Erstling findet ihr auf unserer Themenseite zu The Evil Within 2.

Quelle: NeoGaf