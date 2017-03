Die Kartenduelle in Bethesdas kürzlich erschienenem Online-Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends sind auch in eine Geschichte eingebettet. Die erste Kampagne drehte sich um einen Krieg, in welchem ihr die Armee des Bundes aus Cyrodiil vertreiben musstet.

Jetzt wurde mit "Fall der Dunklen Bruderschaft" in der ersten Erweiterung des Spiels eine neue Kampagne angekündigt. In deren Geschichte ist es eure Aufgabe, für einen einflussreichen Händler die Dunkle Bruderschaft zu infiltrieren. Die Erweiterung bringt natürlich neue Karten mit sich, welche sich auf alle fünf Attribute und Neutral verteilen. Einige Dunkle-Bruderschaft-Karten setzen dabei auf Ausdauer und Geschicklichkeit, doch es kommen auch Werkzeuge und Verbündete mit Intelligenz-Attribut zum Einsatz.

Ebenfalls neu ist die Mechanik "Erschlagen". Den Erschlagen-Effekte löst ihr aus, indem eine Kreatur ein anderes Wesen in eurem Zug vernichtet. Passiert das beispielsweise mit dem "Bruderschaft-Schlächter", dann bekommt ihr die Karte "Ausgeführter Auftrag". Diese dürft ihr dann einsetzen, wenn ihr zusätzliche Magicka benötigt.

Im Verlauf der Story-Kampagne müsst ihr Entscheidungen treffen, die sich auf den Fortgang der Geschichte auswirken. Die Entscheidungen werden sich allerdings nicht darauf auswirken, ob ihr alle Karten des neuen Kartensatzes bekommt. Vielmehr beeinflusst ihr durch euer Handeln die Herausforderungen, denen ihr euch stellen müsst. In manchen Missionen ist es nötig, euch zu verkleiden, wodurch ihr euer reguläres Kartendeck gegen ein besonders Deck eines Charakters eintauscht, um vorzugeben, dieser zu sein.

Die Story von Fall der Dunklen Bruderschaft ist in drei Bereiche, beziehungsweise Karten, eingeteilt. Die Bereichskarten kauft ihr mit Gold oder Echtgeld. Für 19,99 Dollar könnt ihr auch ein Paket erwerben, das alle drei Karten auf einmal enthält. Die Erweiterung "Fall der Dunklen Bruderschaft" wird im April für The Elder Scrolls: Legends erscheinen.

Quelle: Blog von Bethesda