The Elder Scrolls: Legends ist Bethesdas Hearthstone-Konkurrent, demnach ein Trading Card Game (TCG), und befindet sich aktuell in der geschlossenen Beta-Phase, die im August des vergangenen Jahres gestartet ist. Diese soll TES: Legends voraussichtlich im März 2017 verlassen und gleichzeitig neue Karten erhalten. Das und noch mehr hat Bethesdas Vizepräsident und Marketing-Chef Pete Hines nun in einem Interview mit PC Gamer verraten.

Hines ging im Tenor auch darauf ein, dass Bethesda sich durchaus bewusst sei, dass Legends einen Push braucht. Dieser soll durch den Launch auf Smartphones und Tablets und zusätzlich durch neue maßgebende Inhalte geliefert werden. Das komplette Interview mit einer Länge von ungefähr 20 Minuten könnt ihr euch nachfolgend anschauen, Englischkenntnisse sind für das Verständnis aber zwingend notwendig, da es weder eine Untertitelung noch eine Übersetzung in eine andere Sprache gibt.



Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu The Elder Scrolls: Legends findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von Bethesdas Sammelkartenspiel und auch den Zukunftsplänen des Unternehmens für das Game haltet, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen schreiben!