The Elder Scrolls: Legends: ​Kartenspiel nun auch auf iPad verfügbar

Wenige Tage nach dem offiziellen Start von The Elder Scrolls: Legends am PC hat das Entwicklerteam von Bethesda nun auch die erste mobile Fassung des Free-2-Play-Kartenspiels veröffentlicht. Demnach können sich alle Besitzer eines iPads ab sofort den Titel über den entsprechenden App Store von Apple herunterladen. Zum Spielen wird das Betriebssystem iOS 10 sowie ein iPad 4 oder eine neuere Generation der Hardware benötigt. Für den Download der App fallen keine Kosten an.

Bereits im kommenden April soll The Elder Scrolls: Legends dann auch für Android-Tablets offiziell erscheinen. Eine Umsetzung für Smartphones ist derzeit ebenfalls geplant. Details dazu wird das Entwicklerteam im Rahmen der diesjährigen E3 2017 in Los Angeles bekannt geben. Am 05. April wird die erste PvE-Erweiterung "Fall der Dunklen Bruderschaft" mit insgesamt 40 neuen Karten zum Spiel hinzugefügt. Weitere Meldungen und Videos zu The Elder Scrolls: Legends findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Bethesda