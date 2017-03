Gegen Mitte des vergangenen Jahres startete das Entwicklerteam von Bethesda die Beta-Phase zum Free-2-Play-Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends. Mehr als ein halbes Jahr später hat das Studio heute bekannt gegeben, dass sich der Titel nun offiziell im Live-Betrieb befinden und die Beta somit beendet wurde. In der Pressemitteilung heißt es dazu: "Nach vielen Monaten mit Feedback von Spielern und unzähligen Verbesserungen, Ergänzungen und Optimierungen, sind wir extrem stolz den Anhang 'Beta' von The Elder Scrolls: Legends zu entfernen und das Spiel offiziell für den PC zu veröffentlichen".

Darüber hinaus hat Bethesda einen ersten Ausblick auf kommende Meilensteine des Kartenspiels gegeben. Demnach wird The Elder Scrolls: Legends ab dem 23. März 2017 auch für das iPad zur Verfügung stehen. Knapp zwei Wochen später (05. April 2017) dürfen sich Spieler auf die erste große PvE-Erweiterung mit dem Namen "Fall der Dunklen Bruderschaft" freuen. Zudem wird das Kartenspiel im April auch für Android-Tablets erscheinen. Im Mai wird der Titel um einen Zuschauer-Modus, Twitch-Integration und den sogenannten "Gauntlet Mode" erweitert. Dabei handelt es sich um kleinere Turniere, in denen Spieler - mit ihren eigenen Decks - gegeneinander antreten können.

Im Rahmen der E3 2017 im Juni wird das Entwicklerteam weitere Details zur Umsetzung für Smartphones bekannt geben. Außerdem wird das Unternehmen dort die nächste Karten-Erweiterung für das Spiel vorstellen. Mit "Fall of the Dark Brotherhood" werden bereits 40 neue Karten hinzugefügt. Weitere Meldungen und Videos zu The Elder Scrolls: Legends findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Bethesda