Im Juli 2016 veröffentlichte das Hobby-Entwicklerteam von SureAI die finale Version von Enderal: The Shards of Order offiziell als kostenlose Mod für The Elder Scrolls V: Skyrim. Bei Enderal handelt es sich um eine sogenannte Total Conversion zum Rollenspiel von Bethesda Softworks. Demnach handelt es sich um ein vollkommen neues Spiel - die Standard-Fassung von Skyrim muss allerdings auf eurem Rechner vorhanden sein. Die aufwendige Mod hat in den vergangenen Monaten viele Anhänger gefunden und wurde im Dezember 2016 mit dem Add-on "Forgotten Stories" sogar noch erweitert. Nun wurde das Rollenspiel von SureAI im Rahmen der SXSW Gaming Awards in der Kategorie "Fan Creation of the Year" nominiert.

Über die Internetseite von IGN habt Ihr ab sofort die Möglichkeit für Enderal: The Shards of Order abzustimmen, um die Chancen auf den Sieg für das deutsche Hobby-Entwicklerteam zu erhöhen. Darüber hinaus stehen viele weitere Spiele von unterschiedlichen Entwicklern in Kategorien wie "Excellence in SFX", "Excellence in Visual Achievement" oder "Excellence in Art" zur Auswahl. Die Verleihung der diesjährigen SXSW Gaming Awards findet am 18. März 2017 im Austin Convention Center statt. In unserem ausführlichen Test zu Enderal: The Shards of Order findet Ihr viele weitere Informationen zur nominierten Mod von SureAI. Weitere Meldungen und Videos zu The Elder Scrolls V: Skyrim findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: IGN / SXSW Gaming Awards