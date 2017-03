The Division: ​Shooter wird schon ein Jahr alt - Entwickler arbeiten an Bugfixes des Updates 1.6

Wie die Zeit doch vergeht... Am kommenden Mittwoch, den 8. März feiert Ubisofts Online-Shooter The Division schon den ersten Geburtstag. Ein Jahr lang tummeln sich die Spielern bereits im abgeriegelten Manhattan und bekämpfen dort eine Seuche, welche die Bevölkerung dezimiert hat. Um das Jubiläum gebührend zu feiern, bereiten die Entwickler derzeit einige Überraschungen vor.

Derweil arbeitet das Team laut dem aktuellen "State of the Game"-Update aber auch mit Hochdruck daran, die Bugs zu beseitigen, welche mit dem neuen Update 1.6 und dem DLC Das Letzte Gefecht leider in das Spiel gebracht wurden. Bereits am heutigen Donnerstag, den 2. März wurde ein Patch aufgespielt, welcher sich um das Problem mit dem DeadEYE-Set und den Erfahrungspunkten in der Dark Zone kümmert. Zudem sind die Premium Credits jetzt auch für die Xbox-One-Version verfügbar.

Außerdem gab es einen Fix bei den Magazinen, durch welchen nun ein gutes Level-33-Magazin nicht mehr besser als ein schlechtes Level-34-Magazin sein kann. Was die Level-34-Magazine angeht, diese können nicht über 111% rollen und funktionieren wie vorgesehen. Was das teilweise stark spürbare Ruckeln des Spiels auf dem PC im DirectX-12-Modus angeht, erklären die Entwickler, dass sich hierzu bereits ein Patch in Arbeit befindet.

Zudem beruhigt das Team die Fans, die glauben, Ubisoft Massive würde sich nach der Ankündigung des Spiels zur Filmreihe Avatar jetzt verstärkt um den neuen Titel kümmern und The Division vernachlässigen. Das sei nicht der Fall, denn es würden zwei separate Teams an den Spielen arbeiten. Außerdem wurden neue Entwickler eingestellt. Die Arbeiten am Avatar-Spiel hätten somit keinerlei Auswirkungen auf The Division.

Quelle: MyDivision.net