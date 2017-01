The Division: Neue Details zum Update 1.6 - Legendärer Schwierigkeitsgrad kommt

Das Update 1.6 des Online-Shooters The Division wird zusammen mit dem nächsten DLC "Das Letzte Gefecht" eine Reihe von Änderungen und Neuerungen in das Spiel bringen, darunter eine Verdopplung der Größe der Dark Zone durch die Zonen 7, 8 und 9 sowie Kampfgebiete im Untergrund und auf Hausdächern.

Neben PvP-Spielern dürfen sich auch PvE-Fans auf den neuen Modus "The Last Stand", respektive "Das Letzte Gefecht" freuen. Während ihr in der PvP-Variante drei "Tactical Locations" im Spielgebiet einnehmen und halten müsst, kämpft ihr in der PvE-Version gegen Welle um Welle an Gegnern. Wie nun bekannt wurde, kommt auch der neue Schwierigkeitsgrad Legendär ins Spiel, welcher sich an all diejenigen richtet, denen The Division bisher selbst im härtesten Grad zu lasch war. Legendär steht euch zunächst in den Missionen "Times Square", "WarrenGate Power Plant" und "Napalm Production Site" zur Verfügung. Hinzu kommen noch exotische Items und neue Ausrüstung sowie Anpassungen an den bisherigen Sets.

Im Rahmen einer Balancing-Anpassung werden die Rüstungswerte und die Lebenspunkte überarbeitet und einige Änderungen bei den Skills eingführt. Die Stabilität bei Schüssen aus der Hüfte wird reduziert und es wird eine unbegrenzte Waffenkalibrierung geben.

Neu eingeführt werden die Kontaminierungs-Events in der Dark Zone. Dabei tauchen in der U-Bahn kontaminierte Leichensäcke auf, welche die Stärke des Virus in diesem Gebiet erhöhen. Dort werdet ihr verstärkt auf die Cleaner treffen, die alles verbrennen, sogar Zivilisten, die sich ihnen in den Weg stellen. Jede Stunde werden Elite-Cleaner auftauchen, die ihr aufhalten müsst. Ein genaues Releasedatum für "Das Letzte Gefecht" und Update 1.6 für The Division gibt es noch nicht.

