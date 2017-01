Darauf haben Fans des Online-Shooters The Division gewartet. Im "State of the Game"-Livestream vom 19. Januar sprachen die Entwickler über den kommenden DLC "Das Letzte Gefecht" und darüber, was das Update 1.6 mit sich bringen wird.

Die PvE-Inhalte waren während des Live-Streams kaum ein Thema, darüber wollen die Entwickler ein anderes Mal sprechen. Dafür konzentrierte man sich voll auf das PvP und hier wird "Das Letzte Gefecht" einiges zu bieten haben. Wer sich gerne in der Dark Zone tummelt, der wird sich darüber freuen, dass diese mit dem Update 1.6 durch drei neue Gebiete im Norden in der Größe etwa verdoppelt wird. Ihr werdet euch aber nicht nur auf den Straßen bekriegen, sondern auch in Gebäuden und auf Hausdächern, sowie in Untergrundgebieten. Die Dark Zone soll auch optisch mehr ihrem Namen gerecht werden und durch viele Brände und Leichensäcke noch düsterer wirken. Zudem dürft ihr euch über die Dark-Zone-Klassen DZ 7 bis 9 freuen.

Ebenfalls in der Dark Zone findet der neu angekündigte PvP-Spielmodus "The Last Stand", also "Das Letzte Gefecht", statt. Dabei handelt es sich um eine Art Eroberungs-Modus, in welchem acht Spieler gegen acht Gegenspieler antreten. Je nachdem, ob ihr dem Matchmaking als Gruppe oder solo beitretet werdet ihr entweder mit anderen Gruppen oder mit Solospielern zusammengebracht. Eure Aufgabe lautet, die drei "Tactical Locations" im Spielgebiet einzunehmen und zu halten. Dazu müsst ihr pro "Tactical Location" drei Ziele erfüllen. Um für Fairness zu sorgen, spielt das Level eurer Ausrüstung keine Rolle. Die Ausrüstung aller Teilnehmer wird auf dasselbe Niveau gebracht. Die Belohnung erhaltet ihr jeweils am Ende eines Matchs. Es ist nicht möglich, Beute zu verlieren oder abtrünnig zu werden.

Besitzt ihr ein Medikit, dann könnt ihr damit eure Teamkameraden wiederbeleben. Kommt es zu einem Respawn, so könnt ihr auch in der Nähe eurer Freunden auftauchen. Spielt ihr "The Last Stand" im PvE-Modus, so müsst ihr gegen KI-Feinde antreten und schaltet damit neue Verteidigungsmöglichkeiten für die Basis frei. Die Entwickler versprechen, dass "The Last Stand" erst der Anfang von vielen weiteren PvP-Inhalten für den Online-Shooter sein soll.

Zudem wird es einen neuen Übergriff geben, über welchen die Entwickler von The Division aber noch nicht sprechen wollten. Weitere Informationen zu "Das Letzte Gefecht" soll es schon am 20. Januar geben.

Quelle: Livestream auf Twitch