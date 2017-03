The Division: PvP-Bug behoben und Entwickler sprechen über nächsten großen Patch

PvP-Fans des Online-Shooters The Division hatten in jüngster Zeit mit einem Bug zu kämpfen, durch den es fast unmöglich war, an den Spieler-gegen-Spieler-Gefechten teilzunehmen.

Durch den "Unsichtbarkeits-Glitch" wurden Spieler unsichtbar, was die Kämpfe natürlich ad absurdum führte. Eigentlich erklärte Ubisoft Massive, dass sie etwas länger Zeit brauchen würden, um den Patch für dieses Problem zu veröffentlichen. Doch dann wurde der Fix doch früher als gedacht veröffentlicht. Damit sollten die PvP-Gefechte wieder regulär funktionieren.

Allerdings ist dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, denn seit Update 1.6 hat das Spiel mit vielen weiteren Bug zu kämpfen. Die Entwickler wollen sich dieser Probleme nun schnellstmöglich annehmen, wie sie in einem Livestream erklärten. Beispielsweise gehört ein Fix für die zu schwachen Erste-Hilfe-Sets derzeit zu den Dingen, an welchen das Team mit höchster Priorität arbeitet. Patches für die gröbsten Probleme soll es noch vor dem nächsten größeren Update geben.

Damit ist aber nicht Update 1.7 gemeint, welches in diesem Sommer erscheinen soll, sondern der nächste Client-Patch. Mit diesem will das Entwicklerteam unter anderem das System der Heilung anpassen. Eure Lebensenergie soll sich dann nicht mehr sofort regenerieren, wenn ihr in Deckung hechtet, sondern über einen Zeitraum von vier Sekunden. Außerdem wird der Explosionsschaden der Suchermine mit Luftdetonation verringert, der Schaden durch Feuer aber erhöht. Der Wanken-Effekt bei allen Waffen wird reduziert und die erweiterten Magazinen mit Level 32 werden generft, sodass diese nicht mehr besser als Magazine mit Level 34 sind.

Neue Spawnpunkte für das Letzte Gefechte sollen das Spawncamping reduzieren und Spieler, welche die Schussfolge einiger Waffen durch Makros für ein Mausrad ohne Rasterung erhöhen konnten, werden nach dem Patch nicht mehr auf diesen unfairen Vorteil zurückgreifen können.

Ein Termin für diesen Patch des Online-Shooters The Division steht momentan noch nicht fest.

Quelle: MyDivision.net