The Division: Weitere Inhalte für das zweite Jahr geplant

In der vergangenen Woche präsentierte das Entwicklerstudio Massive Entertainment im Rahmen des "State of the Game"-Streams zu The Division insgesamt zwei große Content-Updates, die im zweiten Jahr des Multiplayer-Shooters erscheinen werden. Einige Fans machten sich daraufhin Sorgen, dass die Entwickler sich nun womöglich nicht mehr gründlich um das Spiel kümmern und aktuelle Probleme bestehen bleiben. In der neuesten Ausgabe des "State of the Game"-Streams führten die Community Developer Hamish Bode und Yannick Benchereau die Aussagen der vorherigen Woche etwas weiter aus.

Demnach habe das Team nicht alle Inhalte des zweiten "The Division"-Jahres in der letzten Übertragung bekannt gegeben. So plant Massive - zwischen der Veröffentlichung der beiden großen Content-Updates - weitere kleine Patches zu veröffentlichen, die Bugfixes oder Balancing-Anpassungen vornehmen. Aber auch neue Waffen, Gear Sets oder die Anhebung des Gear Scores gehören zu den möglichen Veränderungen der kleinen Updates. Darüber hinaus sprachen die Entwickler über aktuelle Probleme und Gebiete, die derzeit untersucht werden. Den vollständigen Live-Stream könnt Ihr euch als VoD auf Twitch ansehen. Weitere Meldungen zu The Division gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: MyDivision