The Division: ​Patch 1.6 führt Mikrotransaktionen und Premium-Credits ein

Vor einigen Tagen haben Ubisoft und Massive Entertainment das nächste größere Update für The Division testweise veröffentlicht. Patch 1.6 befindet sich aktuell auf den öffentlichen Testservern (PTS) und kann von interessierten PC-Spielern getestet werden. Für Konsolen gibt es nach wie vor keine Testserver und so können PS4- und Xbox One-Spieler nur auf den offiziellen Release warten. Die finale Veröffentlichung des Updates erfolgt erst zu einem späteren, noch unbekannten Termin. Nun wird berichtet, dass Update 1.6 auch Mikrotransaktionen ins Spiel bringen wird. Durch eine neue kaufbare Ingame-Währung namens "Premium Credits" wird es möglich sein, echtes Geld in The Division zu investieren. Mit Premium Credits können im Spiel dann verschiedene kosmetische Items und Emotes gekauft werden.

Jedes Mitglied des Ubisoft Clubs soll zum Start laut offizieller Webseite einige Premium Credits kostenlos erhalten. Auf eine andere Art und Weise, etwa durch Ingame-Aktivitäten, kann die neue Premium-Währung nicht erlangt werden. Nur der Kauf mit echtem Geld wird möglich sein. Die Preise sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden, schreibt Ubisoft. Premium-Credits werden von allen Charakteren eines Accounts geteilt und benutzt werden können, um damit beispielsweise Waffenskins, Rucksackskins, Kleidung, Emotes und Bundles aller genannten Gegenstände zu erwerben. Die neuen Items sollen laut Ubisoft keinen Vorteil im Spiel gewähren, also nur visueller Natur sein. Einige der neuen Items werden auch durch normales Spielen freigeschaltet werden können.

Neben den neuen Mikrotransaktionen werden mit Patch 1.6 viele Inhalte für The Division geliefert. Neben neuen Gebieten im Norden der Darkzone und einem neuen PvP-Spielmodus, kommt auch ein neuer, legendärer Schwierigkeitsgrad. Mehr interessante News, Infos, Screenshots und Videos zu The Division findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von dem neuen Geschäftsmodell des MMOG-Shooters haltet, der mit Patch 1.6 ins Spiel einzieht, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

