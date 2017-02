In der vergangenen Woche hat das Entwicklerstudio Massive Entertainment bekannt gegeben, dass die Erweiterung "Letztes Gefecht" und Patch 1.6 am heutigen 28. Februar 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um die letzte Erweiterung, die im Rahmen des Season-Pass für The Division erscheint. Für das Update müssen rund 8,5 GB (PC, Xbox One) bzw. 11 GB (PlayStation 4) heruntergeladen werden. Der Download steht bereits zur Verfügung, damit alle Spieler pünktlich zum Ende der Wartungsarbeiten loslegen können.

Ursprünglich war das Ende der Wartungsarbeiten auf 12:30 Uhr angesetzt. Mittlerweile hat das Entwicklerstudio den Start der Server bis etwa 15:00 Uhr verschoben. Die dritte Erweiterung "Letztes Gefecht" beinhaltet den gleichnamigen Spielmodus, bei dem insgesamt 16 Spieler in zwei 8er-Teams gegeneinander antreten. Darüber hinaus wird ein neuer Übergriff mit dem Namen "Gestohlenes Signal" zum Spiel hinzugefügt. Zu den Highlights von Patch 1.6 gehört die Erweiterung der Dark Zone mit Bestenlisten sowie der neue legendäre Schwierigkeitsgrad.

Ab heute haben zudem alle PC- und Xbox One-Besitzer die Möglichkeit eine Probeversion von The Division herunterzuladen, die sechs Stunden im vollen Umfang gespielt werden kann. Für PlayStation 4 wird die Testversion ab dem 09. März 2017 zum Download bereit stehen. Alle Veränderungen von Patch 1.6 findet Ihr auf der entsprechenden Webseite von Publisher Ubisoft. Die Neuheiten der dritten Erweiterung "Letztes Gefecht" haben wir im Folgenden für euch zusammengefasst. Weitere Meldungen und Videos zu The Division findet Ihr auf unserer Themenseite.

Patch Notes - Erweiterung 3: Letztes Gefecht

Spielmodus Letztes Gefecht

SHD-Tech-Datenrelais mit Einsatzinformationen wurden in der Dark Zone zurückgelassen, nachdem sich die JTF zurückziehen mussten. Abtrünnige haben es auf diese Datenrelais abgesehen und versuchen Zugriff auf sie zu erlangen. Begebt euch in PvP-Kämpfe mit 8 gegen 8 Spielern und sichert die Daten, bevor sie den Abtrünnigen in die Hände fallen.

Kämpft um drei taktische Schlüsselpositionen auf einer der 4 Dark-Zone-Karten.

Um eine taktische Stellung einzunehmen, muss die Gruppe drei Ziele am Einsatzort kontrollieren. Sobald die taktische Stellung gesichert ist, erhält die Gruppe Punkte.

Die erste Gruppe, die das erforderliche Ergebnis erzielt, gewinnt.

Um eure Gruppe zum Sieg zu führen, könnt ihr mächtige Befestigungen aktivieren und taktische Booster verwenden.

Neuer Übergriff - Signal verloren

Signal verloren spielt in einem zivilen Fernsehstudio, das von den Rikers übernommen wurde.

Hier wagt ihr euch in drei unterschiedliche Flügel vor und stellt euch einzigartigen Kampfszenarien. Jede Begegnung ist dabei so ausgelegt, dass sie die Gruppe anregt, taktisch zu spielen und das Beste aus der Charakterausgestaltung rauszuholen.

Jeder Flügel verfügt über seine eigenen Herausforderungen und Belohnungen. Wenn ihr alle erfüllt habt, schaltet ihr den Bosskampf frei und könnt euch auf die stärkste Gegenwehr einstellen.

Quelle: Ubisoft / MyDivision.net