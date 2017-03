The Disney Afternoon Collection: Sammlung mit Duck Tales und fünf weiteren Retro-Klassikern in HD-Grafik kommt

Wer ein wenig in nostalgischen Gefühlen und Kindheitserinnerungen schwelgen will, der sollte sich den 18. April rot im Kalender anstreichen. Denn an diesem Tag veröffentlicht Capcom die The Disney Afternoon Collection.

Die Spielesammlung enthält sechs Klassiker. Chip und Chap - Ritter des Rechts, Chip und Chap - Ritter des Rechts 2, Darkwing Duck, Duck Tales, Duck Tales 2 und Talespin bieten eine 1080p-HD-Grafik sowie zusätzlichen Spielmodi. In Boss Rush stellt ihr euch fordernden Bosskämpfen, während ihr im Time Attack-Modus gegen die Uhr antretet, um euch einen der begehrten Plätze auf der Online-Bestenlisten zu sichern, indem ihr neue Rekordzeiten aufstellt.

Ebenfalls neu ist das "Zurückspulen"-Feature. Mit diesem könnt ihr eure Fehler an schwierigen Stellen korrigieren, indem ihr es einfach noch mal versucht. Alle Spiele bieten überdies mehrere Filteroptionen, sodass ihr sie auch in der originalen Retro-Optik genießen könnt.

Erscheinen wird die The Disney Afternoon Collection für PC, Playstation 4 und Xbox One als digitaler Download am 18. April.

Quelle: Pressemeldung