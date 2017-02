The Circle: Sneek Peek zum ersten deutschen Trailer mit Emma Watson

06.02.2017 um 17:05 Uhr Basierend auf dem dystopischen Roman Der Circle (Originaltitel The Circle) von Dave Eggers aus dem Jahr 2013: In der nahen Zukunft wird ein riesiger Konzern die Dienstleistungen von Facebook, Google und Apple aus einer Hand anbietet und hierdurch eine große Menge an Informationen über die Kunden sammelt. Emma Watson spielt hier die jüngst angestellte Mitarbeiterin Mae Holland, die nach anfänglicher Begeisterung die Folgen dieser Datentransparenz zu spüren bekommt. Ab dem 24. August 2017 in den deutschen Kinos zu sehen.

