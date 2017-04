00:44

The Bye Bye Man: Exklusiver Clip zum Horrorstreifen Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.pcgames.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D73521%26a%5FicategoryId%3D32%26article%5Fid%3D1224844%26product%5Fid%3D265825%26sAdSetCategory%3Dfilme" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]73521[/ctecvideo]

The Bye Bye Man: Exklusiver Clip zum Horrorstreifen

06.04.2017 um 10:00 Uhr "Ihr dürft seinen Namen nicht sagen", warnt ein Junge seine beiden Freunde. Was steckt hinter dieser mysteriösen Figur und warum dürfen sie seinen Namen nicht sagen? Vielleicht beantwortet Film, der am 20. April in die Kinos kommt, diese Fragen. Vorab könnt ihr hier den Trailer sehen.

Mehr zu The Bye Bye Man findet ihr auf unserer Themenseite.