The Binding of Isaac für Nintendo Switch: Auch in Europa mit Handbuch im Zelda-Design

Der Indie-Klassiker The Binding of Isaac: Afterbirth+ ist seit vergangener Woche auch für Nintendos neue Hybridkonsole Switch erhältlich. Der Haken dabei: Im hiesigen eShop und Einzelhandel sucht man die Umsetzung bislang vergeblich. Hersteller Nicalis hat bislang nur Ressourcen für eine Veröffentlichung in Nordamerika. Das soll sich aber schon in Kürze ändern. Wie Nicalis' Tyrone Rodriguez nämlich auf Reddit mitteilte, soll die Switch-Fassung von The Binding of Isaac: Afterbirth+ in Europa noch vor Beginn des Sommers aufschlagen.

Auf Twitter gab Rodriguez kurz darauf auch noch bekannt, dass The Binding of Isaac: Afterbirth+ auch außerhalb Nordamerikas als Retail zu bekommen sein wird. Das ist erfreulich, hat Nicalis dieser doch einige Goodies spendiert. In der Box enthalten sind nämlich ein Stickerset und ein alternatives Coverart. Vor allem liegt aber ein liebevoll gestaltetes, 20-seitiges Handbuch bei, in dem die Spielmechaniken ausführlich erklärt werden. Gestaltet ist dieses im Stile des Handbuchs des offensichtlichen Vorbildes The Legend of Zelda (1).

Quelle: Reddit, Twitter