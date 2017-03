Nachdem bereits Ende des vergangenen Jahres erste Gerüchte zu einem The Big Bang Theory-Spinoff aufgetaucht sind, wurde die Produktion des Prequels "Young Sheldon" nun offiziell von US-Sender CBS bestätigt. Bereits in der kommenden TV-Saison 2017-2018 wird die erste Staffel der neuen Serie zu sehen sein. In "Young Sheldon" geht es um den neunjährigen Sheldon Cooper, der mit seiner Familie in Texas wohnt und die High School besucht. Die Rolle des jungen Sheldons übernimmt dabei Iain Armitage (Big Little Lies). Zoe Perry wird als Sheldons Mutter (Mary Cooper) zu sehen sein.

Chuck Lorre (Creator von The Big Bang Theory) und Showrunner Steve Molaro sind die Verantwortlichen des kommenden Projekts. Regisseur Jon Favreau (Iron Man) wird für die Pilot-Folge von "Young Sheldon" die Regie leiten. Co-Creator von The Big Bang Theory, Bill Prady, wird aktuellen Informationen zufolge nicht am Spinoff beteiligt sein. In der Vergangenheit bezeichnete Chuck Lorre das Projekt als eine Art von "Malcolm Mittendrin" mit einem jungen Sheldon. Interessant ist zudem, dass Schauspieler Jim Parsons (Sheldon in The Big Bang Theory) die Geschichte von "Young Sheldon" erzählen wird. Weitere Informationen werden in naher Zukunft von CBS bekannt gegeben.

Quelle: The Hollywood Reporter