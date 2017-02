The Bard's Tale Remaster: ​Neuauflage liegt offenbar auf Eis

Während der Kickstarter-Kampagne des Rollenspiels The Bard's Tale 4 kündigte das Entwicklerstudio inXile an, Remaster-Versionen der Vorgänger The Bard's Tale: Tales of the Unknown(1985), The Bard's Tale 2: The Destiny Knight (1986) und The Bard's Tale 3: Thief of Fate (1988) entwickeln lassen zu wollen.

Die Arbeiten am Remaster sollten vom Indie-Studie Olde Skuul durchgeführt werden, das von Rebecca Heinemann geleitet wird, welche Bard's Tale 3 Ende der 1980er Jahre programmierte. Allerdings erklärte inXile schon damals, dass es keine Garantie für einen Release geben würde. Rebecca Heinemann arbeitete nun an den neuen Versionen mit verbesserten Grafiken und die Backer erhielten sogar die Möglichkeit, eine Betafassung des ersten Teils anspielen zu können. Doch schon im vergangenen Jahr wurde es Still um die Remaster.

In einem Interview mit "Shane Plays" erklärte Rebecca Heinemann Ende Oktober des vergangenen Jahres, dass das Projekt derzeit auf Eis liegen würde. Denn sie hätte bisher von inXile noch kein Geld für ihre Arbeit gesehen.

Nun meldeten sich auch die Entwickler von The Bard's Tale 4 zu Wort und erklärten, dass sie aufgrund der Situation die Remaster-Versionen von The Bard's Tale 1 bis 3 aus den Belohnungen für eine Unterstützung des Crowdfundings herausnehmen mussten. Aufgrund der Aussage von Rebecca Heinemann sei nicht sicher, wann und ob die Spiele erscheinen werden. Die gesamte Situation sei sehr frustrierend, da der Kontakt zu Olde Skuul sehr mühsam sei. E-Mails würden teilweise erst mit wochen- oder monatelanger Verspätung beantwortet werden. Was die Bezahlung angeht, so sei man sich von Anfang an unsicher gewesen, ob ein so kleines Studio wie Olde Skuul die Remaster-Versionen von The Bard's Tale 1 bis 3 stemmen könne. Daher vereinbarte man eine Zahlung bei Lieferung der fertigen Produkte. Da noch nichts geliefert wurde, gab es auch kein Geld. inXile geht davon aus, dass Old Skuul die Remaster-Versionen der RPG-Klassiker nicht fertig stellen wird. Ein Statement von Rebecca Heinemann steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus.

