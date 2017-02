The Bard's Tale 4: Langes Gameplay-Video stellt das Runden-Kampfsystem vor

Nach mehreren Monaten beinahe völliger Funkstille, gibt es heute endlich wieder Neuigkeiten zu The Bard's Tale 4. Entwickler Inxile Entertainment hat ein langes Gameplay-Video zu seinem nächsten Oldschool-Rollenspiel veröffentlicht. In den über sechs Minuten Laufzeit wird das rundebasierte Kampfsystem vorgestellt. Außerdem bekommen wir einige neue Umgebungen und natürlich Gegner aus The Bard's Tale 4 zu sehen.

The Bard's Tale 4 wurde wie auch das zur Zeit in der Finalisierungsphase befindliche Torment: Tides of Numenera aus demselben Hause via Kickstarter finanziert. Die Veröffentlichung ist für Ende des Jahres vorgesehen - exklusiv auf PC. The Bard's Tale 4 soll eine direkte Fortsetzung zur Uralt-Trilogie darstellen. Das zwischenzeitlich erschienene Reboot, simpel mit The Bard's Tale betitelt, hat mit der Reihe eigentlich nur wenig zu tun. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu The Bard's Tale 4.