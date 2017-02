In regelmäßigen Abständen erhalten Nutzer von Twitch Prime - dem Premium-Service des Streaming-Anbieters Twitch - unterschiedliche Spiele, die sie kostenlos herunterladen können. Vom 23. bis 28. Februar 2017 steht derzeit das Taktik-Rollenspiel The Banner Saga völlig kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus wird vom 02. bis 06. März 2017 auch der Nachfolger The Banner Saga 2 angeboten. Wenn ihr Abonnent bei Twitch Prime seid, könnt ihr mit eurem Download sogar die Entwickler der Stoic Studios unterstützen.

Für jede Person, die sich in den oben genannten Zeiträumen The Banner Saga oder The Banner Saga 2 herunterlädt, spendet Twitch einen US-Dollar (maximal 200.000 US-Dollar) an die Kickstarter-Kampagne für die Entwicklung von The Banner Saga 3. Rund elf Tage vor dem Ende des Crowdfundings wurde das geforderte Ziel von 200.000 US-Dollar mit insgesamt 315.144 US-Dollar (Stand: 24.02. / 17:00 Uhr) für den dritten Teil bereits übertroffen. Twitch Prime ist im Abonnement von Amazon Prime enthalten und bietet dem Nutzer viele Vorteile auf der Seite des Streaming-Anbieters.

Quelle: Twitch