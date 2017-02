The Banner Saga 3: Stretch Goal enthüllt Survival Modus

Die Finanzierung des Strategiespiels The Banner Saga 3 ist gesichert. Von den gewünschten 200.000 US-Dollar konnten bisher mehr als 240.000 eingenommen werden.

Da das Finanzierungsziel des Abschlusses der Saga erreicht wurde, geben die Entwickler jetzt nach und nach die Stretch Goals bekannt. Sollten bestimmte Beträge erreicht werden, dann sollen diese Ziele umgesetzt werden. Stretch Goal Nummer eins stellt einen spielbaren Dredge-Charakter vor, der bei 250.000 Dollar eingeführt wird.

Bei 300.000 Dollar wird es einen Survival-Modus geben. In diesem wählt ihr aus mehr als 40 Helden sechs aus, die sich gegen Horden an Feinden zur Wehr setzen müssen. Je weiter ihr kommt, desto mehr Boni schaltet ihr frei - darunter neue Items und neue Helden. Gefallene Charaktere könnt ihr so ersetzen oder diejenigen, die durchhalten, verbessern.

Sollten sogar 350.000 Dollar erreicht werden, dann soll es ein Wiedersehen mit dem Charakter Ubin geben. Ihr entscheidet dann, welches Schicksal dem Helden bevor steht.

The Banner Saga 3 soll 2018 erscheinen. Wollt ihr euch noch an der Finanzierung beteiligen, dann könnt ihr das bis zum Ende der Kickstarter-Kampagne am 8. März tun.

Quelle: Kickstarter-Seite von The Banner Saga 3