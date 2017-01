The Banner Saga 3: ​Kickstarter-Kampagne hat begonnen

Mit einer Kickstarter-Kampagne will das unabhängige Entwicklerstudio Stoic 200.000 US-Dollar zur Finanzierung des Rundenstrategiespiel-Spiels The Banner Saga 3 zusammen bekommen. Doch man setzt auch auf die Werbewirkung, da mit Teil 2 viele Spieler abgesprungen sind.

"Wir besinnen uns auf unsere Wurzeln und kehren zu Kickstarter zurück; zu dem Ort, an dem alles begann. Im Jahr 2012 waren die Unterstützer elementarer Faktor dabei, die Saga zum Leben zu erwecken und die Unterstützung übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Das führte dazu, dass wir die Größe der Geschichte, die Qualität der Spielwelt und die Produktionsqualität von Banner Saga immens steigern konnten", so John Watson, Mitgründer und technischer Direktor bei Stoic. "Wir sind stolz auf unsere Unabhängigkeit und trotz des unglaublichen Supports, den wir von unserem Publisher Versus Evil bekommen, wollen wir keine externen Finanzmittel annehmen. Um die zusätzlichen Features zu verwirklichen, die wir planen, hoffen wir auf die Unterstützung durch die Kampagne auf Kickstarter, damit wir die Serie zu dem Abschluss bringen können, den sie verdient."

The Banner Saga 3 stellt das Finale der Trilogie dar und wird euch erstmals hinter die Wand der Dunkelheit führen. Dort erlebt ihr eine Welt, die sich von der regulären unterscheidet. Bei The Banner Saga 3 setzt Stoic wieder auf die atmosphärischen, handgezeichneten Grafiken und ihr müsst euch neue Taktiken ausdenken, um in den epischen und rundenbasierten Schlachten den Sieg davon zu tragen.

Sollte der bei der Crowdfunding-Kampagne gewünschte Betrag von 200.000 Dollar überschritten werden, dann möchte das Team durch die Stretch Goals das Spiel im Umfang erweitern. Die Kickstarter-Kampage endet am 8. März. Erscheinen soll The Banner Saga 3 voraussichtlich 2018. Laut der Kickstarter-Kampagne werden die Backer ihre "Belohnungen" bis zum Dezember 2018 erhalten.

Quelle: Kickstarter