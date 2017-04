Avengers 4: Hat Zoe Saldana versehentlich den geheimen Titel verraten?

Gegenüber CinemaBlend hatte Avengers-Produzent Kevin Feige erst betont, der Titel vom vierten Avengers-Film werde bewusst zurückgehalten, weil er zu viel vorweg nehmen würde.

Auf dem roten Teppich der "Guardians oft he Galaxy Vol. 2"-Premiere hat sie sich dann verplappert. Der Guardians-Part für "Avengers - Infinity War" sei schon abgedreht worden, aber im kommenden Jahr würden sie alle für "Gauntlet" zurückkehren.

Avengers 4 title - Avengers: Infinity Gauntlet says @ZoeSaldana at GOTG2 event. At wknd Marvel said title was still secret #InfinityGauntlet pic.twitter.com/LFg3u7FmDk — lizo mzimba (@lizo_mzimba) 24. April 2017

Für Laien mag das nun nach einem Titel wie jeder andere klingen, doch wer sich ein wenig mit den Comics beschäftigt, weiß mehr: "Infinity Gauntlet" ist eine Reihe, in der es Weltraum-Bösewicht Thanos - bekannt aus den "Guardians oft he Galaxy"-Filmen - gelungen ist, die Infinity-Steine in seine Gewalt zu bringen und somit die Kontrolle über die ganze Galaxie an sich zu reißen. Falls also "Gauntlet" der Titel des vierten "Avengers"-Films ist, würde das bedeuten, dass die vereinte Macht der Guardians und Avengers nicht ausreicht, um den bösen Fürsten in seinen Bestrebungen aufzuhalten. Und das wäre tatsächlich ein riesiger Spoiler.

Eine Bestätigung von offizieller Seite gibt es dafür selbstverständlich nicht, bis "Avengers 3 - Infinity War" also in ziemlich genau einem Jahr (26. April 2018) im Kino anläuft bleibt es bei Spekulation. Sinn ergeben würde es allerdings, denn schon seit Längerem wird spekuliert, wie es nach dem Auslaufen von Verträgen mit Stars wie Robert Downey Jr. oder Chris Evans mit dem MCU weitergeht. Mit Thanos an der Macht machen bekommen all die Anspielungen auf eine "sehr neue Ausrichtung des Marvel-Universum nach dem vierten "Avengers"-Teil" (Kevin Feige in einem Interview mit Collider) auf jeden Fall eine neue Bedeutung.