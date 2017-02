Avengers: Infinity War - Dreimüntiges Set-Video zum Produktionsstart veröffentlicht!

11.02.2017 um 11:00 Uhr Gute Neuigkeiten für alle MCU-Fans: Die Produktion zum Superhelden-Schaulauf "Avengers: Infinity War" hat begonnen! Zu diesem Anlass hat Marvel ein Video veröffentlicht, in dem nicht nur MCU-Mastermind Kevin Feige, sondern auch die Russo-Brüder sowie Robert Downey Jr., Chris Pratt und Tom Holland zu Wort kommen und einige interessante Konzeptzeichnungen zu sehen sind. Im 19. Eintrag des MCU werden die (vorerst noch zerstrittenen) Avengers auf die Guardians of the Galaxy treffen, aber auch Benedict Cumberbatchs Doctor Strange sowie Brie Larsons Captain Marvel werden kräftig mitmischen. Der gemeinsame Feind? Der mächtige Titan Thanos, der nach den Infinity-Steinen und der mit ihnen verbundene Macht giert. In den hiesigen Kinos soll "Avengers: Infinity War" am 26. April 2018 anlaufen.

