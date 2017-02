Terraria knackt Marke von 20 Millionen verkauften Exemplaren

Terraria gilt, nicht ganz zu Unrecht, als zweidimensionale Variante der unfassbar erfolgreichen Klötzchen-Stapelei Minecraft. Tatsächlich ist ist auch Terraria ein riesiger Hit. Wie Entwickler Re-Logic nun in seinem Forum bekannt gegeben hat, belaufen sich die Verkaufszahlen inzwischen auf satte 20 Millionen Exemplare - plattformübergreifend. Bemerkenswert hierbei: Alleine von der PC-Version wurden seit dem Release des letzten großen Updates auf Spielversion 1.3 im Sommer 2015 nicht weniger als 8,5 Millionen Exemplare abgesetzt.

Ursprünglich erschienen ist Terraria im Mai 2011 für den PC, also vor mittlerweile knapp sechs Jahren. Es folgten Umsetzungen für alle gängigen Konsolen (PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One, Wii U) und Mobilgeräte (Apple iOS, Google Android, Windows Phone). Bereits seit geraumer Zeit arbeitet Re-Logic gemeinsam mit Engine Software an einem Nachfolger beziehungsweise Ableger mit dem Titel Terraria: Otherworld. Einen Release-Termin gibt es aber nach wie vor nicht. Alle weiteren News und Infos zum "2D-Minecraft" findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Terraria.