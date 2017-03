Telltale Games: CEO Kevin Bruner tritt zurück

Das US-amerikanische Entwicklerstudio Telltale Games zeichnet für beliebte Adventure-Vertreter wie The Walking Dead, The Wolf Among Us, Game of Thrones und Batman: The Telltale Series verantwortlich. Wie gestern erst durch anonyme Quellen über Kotaku bekannt und inzwischen auch durch Telltale selbst bestätigt wurde, muss sich die Firma nun von ihrem bisherigen CEO Kevin Bruner verabschieden. Dafür soll offenbar ein altes Gesicht zurückkehren: "Kevin hat Telltale über die letzten Jahre geleitet, nachdem er im Jahr 2015 die Rolle des CEO vom Mitgründer Dan Connors übernommen hatte", so Job Stauffer, Head of Creative Communications bei Telltale. "Mit Kevins Abkehr schätzt sich Telltale glücklich, dass Dan auf den Posten des CEO zurückkehrt."

In einer E-Mail soll Bruner seine Entscheidung gegenüber den Mitarbeitern verkündet haben: "Heute schreibe ich euch, um euch wissen zu lassen, dass ich den Posten als CEO von Telltale verlassen werde", so Bruner. "Seit der Gründung sind wir massiv gewachsen, und nun ist Telltale größer, als ich es mir jemals erträumt hätte. Es gibt viele mögliche Zukünfte für Telltale, und allesamt sind sie spannend und herausfordernd. Die Zeit ist gekommen, die Zügel an jemanden zu übergeben, der das volle Potenzial erfassen und Telltale besser auf die nächste Ebene steuern kann."

Für die Zukunft arbeitet das Unternehmen unter anderem an einer Umsetzung der Marvel-Serie Guardians of the Galaxy. Für kommende Informationen und Neuigkeiten rund um Telltale Games haltet ihr wie gewohnt unsere verlinkte Themenseite im Blick.

Quelle: Kotaku