Tekken 7: ​Die prügelnde Vampirdame Eliza im Trailer

28.01.2017 um 17:15 Uhr Eliza gehört auch in Tekken 7 zu den wählbaren Kämpfern - bleibt zunächst jedoch Vorbestellern vorbehalten. Dieses Video zeigt sie in Aktion. Tekken 7 erscheint am 2. Juni für PC, Xbox One und Playstation 4. Die Fassung entspricht der aktualisierten Arcade-Version, die 2016 in die Spielhallen kam. Die bekannte Prügelreihe nutzt für diesen Teil erstmals die Unreal-Engine.

