Tales of Berseria: Rollenspiel für PlayStation 4 und Steam erschienen

Anfang des Jahres 2016 hat Publisher Bandai Namco einen westlichen Release von Tales of Berseria bestätigt. Knapp ein Jahr später wurde nun am heutigen 27. Januar 2017 das Rollenspiel hierzulande für PlayStation 4 und Steam veröffentlicht. Tales of Berseria erzählt die Geschichte der 19-jährigen Piratin Velvet Crowe, die sich - aufgrund eines traumatischen Ereignisses drei Jahre vor Beginn des Spiels - vollkommen verändert hat. Zusammen mit ihrem treuen Begleiter Laphicet kämpft sie sich durch das große Rollenspiel-Abenteuer. Zum ersten Mal steht dabei eine weibliche Solo-Protagonistin im Fokus einer Tales-of-Story.

Das Charakterdesign kommt zudem erneut von Mutsumi Inomata, der bereits seit vielen Jahren an der Entwicklung der Tales of-Reihe beteiligt ist. Tales of Berseria teilt sich die Spielwelt mit Tales of Zestiria - auch wenn die Handlung deutlich nach den Ereignissen von Zestiria spielt. Bereits vor zwei Wochen hat Bandai Namco eine Demo veröffentlicht, die über den PlayStation Store und Steam heruntergeladen werden kann. Der Launch-Trailer zum Rollenspiel wurde ebenfalls in dieser Woche veröffentlicht und kann unterhalb dieser Meldung angesehen werden. Weitere Meldungen zu Tales of Berseria findet Ihr auf unserer Themenseite.