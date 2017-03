Taboo: Exklusiver Trailer zur ersten Staffel der düsteren Kolonial-Serie von und mit Tom Hardy

16.03.2017 um 10:45 Uhr Schmutzige Familiengeheimnisse, Mord und Machtkämpfe über dem historisch brisanten Hintergrund der britischen Kolonialgeschichte des 19. Jahrhunderts: Nach zehn Jahren in Afrika, in denen er sogar für Tod erklärt wurde, kehrt Einzelgänger James Keziah Delaney (Tom Hardy aus "Legend", "The Dark Knight Rises") in seine Heimatstadt London zurück, um sein Erbe in dem Schiffartsunternehmen seines Vater anzutreten. Dabei muss er sich den Weg durch die komplexe, ihm feindlich gesinnte Londoner Gesellschaft bahnen, legt sich mit der mächtigen Ostindien Kompanie und letztendlich sogar mit der Krone an.

