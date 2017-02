Table 19: "Barden Bella" Anna Kendrick im deutschen Trailer zur Feel-Good-Komödie

11.02.2017 um 16:00 Uhr Eigentlich sollte Eloise ("Pitch Perfect"-Star Anna Kendrick) die erste Brautjungfer ihrer Freundin werden. Doch als sich ihr Freund, der Trauzeuge des Bräutigams, via SMS von ihr trennt, ist sie schwupp­di­wupp ihren "Ehrenjob" los. Die Geschmähte kommt nichtsdestotrotz zur Hochzeit und wird an einen Tisch gesetzt, an dem all diejenigen versammelt sind, von denen man auf die Einladung zur Heirat hin eigentlich eine Absage erwartet hatte: am Table 19. 20th Century Fox' sympathische Komödie um eine kleine Gruppe von Außenseitern startet am 7. September 2017 in den hiesigen Lichtspielhäusern.

