Sleeping Beauties: Unveröffentlichter King-Roman wird eine TV-Serie

Der Schauort des Fantasy Romans ist ein Frauengefängnis in einem kleinen Ort in den Appalachen. In einem Schloss hinter hohen Dornenranken schlafen diese Mädchen also nicht. Und doch gibt es gewisse Ähnlichkeiten: Wenn Frauen in der Welt von "Sleeping Beauty" schlafen gehen, dann wachen sie nicht wieder auf. Stattdessen überzieht sich ihr Körper komplett mit einer kokonartigen Hülle - und wehe, wenn jemand ihre Ruhe stört! Denn dann werden sie bestialisch und unglaublich gewalttätig.

Dass es am Ende der Kuss ihres Traumprinzen ist, der die Frauen aus ihrem Schlaf erlöst, ist allerdings eher zu bezweifeln. Stattdessen scheint des Rätsels Lösung mit Evies Schicksal verbunden zu sein. Wie durch ein Wunder ist sie die Einzige, die vom Schlaf-Phänomen nicht betroffen ist. Macht sie das zur Rettung oder ist sie eine noch viel größere Gefahr?

Wie Deadline berichtet, hat die Filmproduktionsfirma Anonymous Content sich schon Monate vor dem Erscheinen von "Sleeping Beauties" die Rechte erworben, Stephen und Owen Kings Geschichte zu einer TV-Serie zu machen. Als ausführende Produzenten werden Michael Sugar und Ashley Zalta genannt, die beide zusammen bereits die Netflix-Serie "The OA" produziert haben.

In Deutschland soll das Buch im September 2017 erscheinen- wann und wo die Serie zu sehen ist, steht aber noch nicht fest.

Wer sich bis dahin die Zeit noch ein bisschen versüßen möchte, kann sich auf die Neuverfilmung von Stephen Kings "Es" freuen, zu der es auch schon Trailer gibt.