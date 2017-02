TESO: Spektaktulärer Ankündigungstrailer zur Morrowind-Erweiterung

05.02.2017 um 13:15 Uhr Der spektakuläre Trailer zu The Elder Scrolls Online: Morrowind stimmt auf die kommende Erweiterung ein, in welcher ihr nach Morrowind, das Land der Dunkelelfen reist. Es erwarten euch über 30 Stunden an neuen Quests und eine riesige Zone, in der es jede Menge Abenteuer zu erleben gibt.

Mehr zu TESO - The Elder Scrolls Online findet ihr auf unserer Themenseite.