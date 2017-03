TESO: Morrorwind - Neuer PvP-Modus Battlegrounds im Video vorgestellt

Ein Highlight des kommenden MMORPG-Updates The Elder Scrolls Online: Morrowind ist der neue Battlegrounds- beziehungsweise Schlachtfelder-Modus. Diese neue Video von der Bostoner PAX East stellt diesen genauer vor. In Battlegrounds bekriegen sich drei Team mit jeweils vier Spielern. Dabei steht natürlich auch der neue Warden-Charakter zur Auswahl, der neben vielen zahlreichen weiteren Änderungen und Neuerungen ebenfalls Bestandteil von The Elder Scrolls Online: Morrowind ist. Einen Release Termin gibt es auch schon. The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint am 6. Juni parallel für PC, PS4 und Xbox One.