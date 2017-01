Dürfen sich Spieler von The Elder Scrolls Online auf eine Rückkehr nach Vvardenfell freuen? Dass die Vulkaninsel aus The Elder Scrolls 3: Morrowind eine Rückkehr in dem beliebten MMORPG feiern könnte, hatten bereits Dataminer vermutet. Nun ist allerdings ein weiterer Hinweis auf einen möglichen Morrowind-DLC erschienen - und zwar von den Entwicklern höchstpersönlich. Über den offiziellen Twitter-Account von The Elder Scrolls Online veröffentlichten die nämlich ein Video, begleitet durch das simple Hashtag "ESO". Das Video ist nur kurz, und viel gibt es auch gar nicht zu sehen - lediglich neun Sekunden einer Oberfläche offenbar hitzigen Vulkangesteins. Dies stellt jedoch möglicherweise einen Hinweis auf besagte Morrowind-Insel Vvardenfell dar, die sich eben durch einen riesigen Vulkan auszeichnete.



Abseits des Videos veröffentlichte der Entwickler ZeniMax keine weiteren Informationen, doch Fans und Spieler der Elder-Scrolls-Reihe rechnen fest damit, dass es sich hier um einen klaren Hinweis auf ein Morrowind-DLC handelt. Unpassend käme dieser nicht: Im kommenden Mai feiert The Elder Scrolls 3: Morrowind schließlich sein 15-jähriges Jubiläum. Sollte der DLC Wahrheit werden, dürfen sich Spieler des MMORPGs voraussichtlich auf zahlreiche Regionen aus dem früheren Machwerk Bethesdas freuen - ob allerdings auch die Region um den Vulkan selbst betreten werden darf, ist auf Basis der zuletzt gefundenen Hinweise ungewiss. Für Informationen und Neuigkeiten dahin gehend haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite zu The Elder Scrolls Online im Auge.

Via Massively Overpowered