TESO: Erinnerung an den Livestream - Was kündigt Zenimax an?

31.01.2017 um 18:17 Uhr Was kündigt Zenimax Online heute Abend um 20 Uhr live über Twitch an? Fans des MMORPGs The Elder Scrolls Online mutmaßen, dass es sich um einen neuen DLC handelt, der sich rund um das Land der Dunkelelfen, Morrowind, dreht. Doch genau werden wir das erst nach der offiziellen Ankündigung wissen.

TESO - The Elder Scrolls Online

TESO - The Elder Scrolls Online: Erinnerung an den Livestream - Was kündigt Zenimax an?

