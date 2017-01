Dürfen Fans des MMORPGs The Elder Scrolls Online bald Fuß auf die Vulkaninsel Vvardenfell setzen? Dataminer konnten in den Dateien des Onlinespiels eine Karte dieses Eilands entdecken, was darauf hindeutet, dass ein Morrowind-DLC kommen könnte.

Vvardenfell soll laut der Karte die bisher größte PvE-Zone des Spiels darstellen. Fans von The Elder Scrolls 3: Morrowind dürfen bekannte Orte besuchen, werden aber auch Städte und Dörfer entdecken, welche im Single-Player-Spiel noch nicht zu finden waren. Auch die Hauptstadt Vivec soll nicht so groß sein, wie man dies aus Morrowind kennt. Das liegt ganz einfach daran, dass TESO fast 1.000 Jahre vor den Ereignissen stattfindet, die ihr in The Elder Scrolls 3: Morrowind erlebt. Klar, dass die Landschaft dann ein wenig anders aussehen wird. Die imperiale Besatzung hatte damals auch noch nicht stattgefunden, weswegen auch keine imperialen Dörfer zu finden sein werden.

Zenimax Online hat sich zu diesem interessanten Fund bisher noch nicht geäußert. Aktuell arbeiten die Entwickler von TESO an Homestead, einem DLC, der Housing in das MMO einführen wird. Anschließend sind noch weitere DLCs für dieses Jahr geplant, wobei "Morrowind" einer davon sein könnte. Viele Spieler von The Elder Scrolls Online haben sich gewünscht, die Heimat der Dunkelelfen besuchen zu können. Das Land, das schon in The Elder Scrolls 3: Morrowind aufgrund seiner Andersartigkeit viel Anklang bei den Fans fand. Mal schauen, wann sich Zenimax äußert und ob wir tatsächlich dieses Jahr noch Vvardenfell im MMORPG besuchen dürfen.

Quelle: Polygon