The Elder Scrolls V - Skyrim: Cellistin Tina Guo veröffentlicht Musikvideo

Die Crossover-Cellistin Tina Guo wird am 24. Februar 2017 ihr erstes eigenes Album mit dem Namen "Game On!" veröffentlichen. Darauf wird bekannte Musik aus verschiedenen Videospielen - darunter World of Warcraft, Super Mario, The Legend of Zelda, Metal Gear Solid uvm. - in einer neuen Art präsentiert. Die in Shanghai geborene Künstlerin wird mit Cello und einem Orchester den unterschiedlichen Soundtracks einen neuen Klang verleihen. Wenige Tage vor der Veröffentlichung hat Tina Guo nun ein erstes Musikvideo zum Song "Dragonborn" (The Elder Scrolls V: Skyrim) veröffentlicht.



In den vergangenen Jahren spielte Tina Guo bereits in der Band des legendären Film-Musikers Hans Zimmer. Darüber hinaus stand sie auch schon mit Künstlern wie The Foo Fighters, Skrillex, Justin Bieber und Ariana Grande auf der Bühne. Aber auch am Soundtrack des Kinofilms "Batman vs. Superman" war die Cellistin bereits beteiligt. Vor der Veröffentlichung des Albums werden insgesamt drei Musikvideos erscheinen. Nach The Elder Scrolls V: Skyrim dürfen sich Fans auf ein Video zu Pokémon und The Legend of Zelda freuen.