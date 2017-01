Skyrim - Special Edition: Script Extender in Arbeit - Funktionieren viele Mods bald wieder?

Viele für Skyrim entworfene Mods funktionieren mit der im Oktober 2016 veröffentlichten Special Edition nicht mehr. Das könnte sich schon bald ändern. Denn wie die Hobby-Programmierer des Script Extenders auf ihrer Webseite mitteilen, arbeiten sie derzeit an einer 64-Bit-Version des Programms. Das unter dem Namen SKSE64 entwickelte Tool soll zunächst als Beta-Version veröffentlicht werden. Als Release-Termin peilen die Programmierer Mitte März an. Im unten angefügten Video gehen sie auf den aktuellen Fortschritt der Entwicklung ein.

Der Script Extender dient für viele Skyrim-Mods als Grundlage, weil das Tool die Script-Möglichkeiten des Rollenspiels erheblich erweitert. Zudem ermöglicht die Mod zusätzliche Komplexität und Funktionalitäten für die von Hobby-Programmierern entworfenen Erweiterungen. Zu den populärsten Mods, die den Script Extender voraussetzen, zählt SkyUI, das eine alternative und optisch wesentlich aufgeräumtere Benutzeroberfläche bietet als das Original.

Daher scheint es durchaus denkbar, dass nach dem Release des Script Extenders für die Skyrim: Special Edition auch zahlreiche Mods überarbeitet werden. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zur Skyrim: Special Edition im Auge. Die technisch aufgewertete Skyrim-Version kam Ende Oktober 2016 für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt.

Quellen: PC Gamer, Silverlog.org