System Shock: Remake wird eine Mischung aus Teil 1 und 2

Wie wird sich das Remake des Kult-Spiels System Shock spielen, wenn es 2018 für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint? Wird es eine 1:1 Kopie mit aktueller Grafik? Die Entwickler von den Nightdive Studios haben sich in einem Interview zum Spiel geäußert.

Dabei erklären sie, dass man sich in Sachen Leveldesign zum Großteil an das Original hält. Hier und dort wird man sich einige Freiheiten nehmen, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine riesige Raumstation handelt. Alle bekannten Orte aus dem Original sind aber wieder vertreten und werden erkennbar sein. Was das Spielsystem angeht, so wollen sich die Entwickler mehr an modernen Spielen orientieren. Beispielsweise hält das Team das Interface aus System Shock 2 für deutlich besser als das aus Teil 1. Auch einige der Features von System Shock 2 könnten in das Remake von Teil 1 übernommen werden. Daher erklären die Entwickler, dass sich das Remake mehr wie ein Hybrid aus System Shock 1 und 2 anfühlen wird.

Aber genau das wäre auch eine große Herausforderung. Denn man möchte sich nicht zu weit von der "Formel" entfernen, welche das Original zum Klassiker machte. Die Balance zu finden, sei sehr schwierig. Aktuelle befinden sich die Nightdive Studios in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Das Feedback derjenigen, welche die Demo ausprobiert haben, wird nun gesichtet und gegebenenfalls umgesetzt. Was eine Unterstützung von Virtual-Reality-Headsets angeht, so behält man diese zwar im Hinterkopf, man will aber zu allererst ein robustes Spiel entwickeln. Wenn dann noch Zeit ist, wird man versuchen, VR umzusetzen.

Quelle: Gamingbolt