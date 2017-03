Syberia 3: Trailer beleuchtet Kates Beziehung zu den Youkol

Von Publisher Microids gibt's heute den nächsten Trailer zu Syberia 3. In den knapp zwei Minuten Laufzeit werden wir über die besondere Beziehung von Adventure-Protagonistin Kate Walker zu den Youkol aufgeklärt. Unter anderem lernen wird den Ayawaska kennen, den Schamanen des Stammes, der ständig von seiner Eule namens Kurk begleitet wird. Ayawaska reist gemeinsam mit Kate durchs überwiegend eisige Sibirien. Ebenfalls an ihrer Seite: Obo, der stolze Kapitän der Krystal.

Syberia 3 erscheint am 20. April für PC, PS4 und Xbox One. Die ebenfalls angekündigte Fassung für Nintendo Switch hat noch keinen Release-Termin. Syberia 3 kann als Standard Edition (nur Spiel), Deluxe Edition (plus Soundtrack, 20-seitigen Comic, Wallpaper) und Collector's Edition (plus 18 cm hohe Statue von Protagonistin Kate Walker, 60-seitiges Artbook, zwei Kunstdrucke, Poster, Syberia 1 und 2) vorbestellt werden. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Syberia 3.