Microids hat endlich den finalen Release-Termin für Syberia 3 bekannt gegeben. Im 1. Quartal des neuen Jahres, wie eigentlich bislang versprochen, klappt es nun doch nicht ganz. Stattdessen erscheint die lange erwartete Adventure-Fortsetzung erst am 20. April für PC, PS4 und Xbox One. Die kürzlich bestätigte Umsetzung von Syberia 3 für Nintendo Switch (Launch am 3. März) lässt offenbar länger auf sich warten. Von dieser ist in Microids Pressemitteilung keine Rede.

Einen neuen Trailer zu Syberia 3 gibt es auch. In dem mit "Discover" betitelten Clip werden unter anderem einige Schauplätze vorgestellt. Falls euch das Gezeigte überzeugt, könnt ihr eine Vorbestellung abgeben. Syberia 3 ist in drei Varianten erhältlich: als Standard Edition (nur Spiel), Deluxe Edition (plus Soundtrack, 20-seitigen Comic, Wallpaper) und eine Collector's Edition (plus 18 cm hohe Statue von Protagonistin Kate Walker, 60-seitiges Artbook, zwei Kunstdrucke, Poster, Syberia 1 und 2). Exklusive Preorder-Boni gibt es offenbar nicht. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Syberia 3.