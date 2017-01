Super Mario Run: Vater lässt Tochter das Mobile Game nicht spielen

Seien wir ehrlich: Die Geschichten in den Super-Mario-Spielen waren nie besonders komplex oder spannend. Prinzessin Peach wird vom bösen Bowser entführt und Mario muss sie retten. Das ist auch die Handlung des neuesten Mario-Spiels Super Mario Run.

Aus diesem Grund möchte Chris Suellentrop nicht, dass seine Tochter das Mobile Game spielt. Er erklärt, dass er eigentlich ein großer Fan von Nintendo sei und sich darauf gefreut hat, Super Mario Run mit seiner Tochter zu spielen, die jetzt in der ersten Klasse ist. Das Stereotype und der Sexismus im Spiel hätten ihn aber so geärgert, dass er selbst über sich verwundert war. Dass Prinzessin Peach schon wieder von Mario gerettet werden muss und auch der Umstand, dass Toadette nichts weiter als eines der Mädchen sei, die in den Rennen aus den 1950er-Jahren die Fahnen schwingen durften, zeichnen für ihn ein völlig falsches Bild der heutigen Gesellschaft.

Chris Suellentrop ist der Meinung, dass Erwachsene tun können was sie wollen und es sei auch ok, wenn man gewisse stereotype Dinge in Spielen lustig findet. Er ist aber auch der Meinung, dass ein kleines Mädchen nicht mit so etwas in Berührung kommen sollte. Suellentrop ist sich aber auch im Klaren darüber, dass das eigentliche Problem viel tiefgreifender ist. Jedoch sind seine Leidenschaft die Spiele und hier würde es ihn besonders schmerzen, dass Sexismus noch immer so weit verbreitet ist.

Quelle: Kotaku