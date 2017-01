Sundered: Neues Spiel der Jotun-Macher schon jetzt ein Kickstarter-Erfolg

Sundered hat bei Kickstarter die vorgegebene Mindestsumme von 25.000 Kanadischen Dollar (umgerechnet circa 18.000 Euro) binnen weniger Stunden erreicht. Aktuell sind es bereits 10.000 CAD mehr und die Kampagne läuft noch mehr als vier Wochen. Zumindest mitverantwortlich für diesen Erfolg dürfte die Qualität von Jotun sein, dem letzten Projekt von Sundered-Entwickler Thunder Lotus Games. Das Action-Adventure wurde ebenfalls via Kickstarter finanziert und wusste letztendlich zu überzeugen (Metascore: 79 Punkte).

Sundered ist ein weiterer Vertreter des seit einiger Zeit ungemein beliebten Metroidvania-Genres. Spieler schlüpfen in die Haut von Eshe, die in einer zerstörten Welt ums Überleben kämpft. Dabei steht ihm eine Vielzahl von verschiedenen Fähigkeiten zur Verfügung. Insbesondere beim Kampf gegen die riesigen Bossgegner dürften diese von Vorteil sein. Ob Sundered an den Erfolg von Jotun anknüpfen kann, erfahren wir schon in wenigen Monaten. Sundered soll im Juli 2017 für PC und PS4 erscheinen. Bildmaterial gibt's unterhalb.

