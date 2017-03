Subsiege: Unterwasser-Strategiespiel ab heute im Early Access bei Steam

Am heutigen 8. März erscheint Subsiege als Early-Access-Titel über Steam. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich um 18 Uhr deutscher Zeit. In den ersten Tagen ist das Unterwasser-Strategiespiel um über ein Drittel auf knapp 18 Euro reduziert. Vorbestellt werden kann Subsiege allerdings nicht. Abgeschlossen sein soll die Entwicklung laut Publisher Headup Games in sechs bis zwölf Monaten. MIt dem finalen Release von Subsiege ist also spätestens im März 2018 zu rechnen.

Subsiege wurde ursprünglich unter dem Titel Submerge angekündigt. Die Entwicklung liegt in Händen von Icebird Studios. Das Gameplay wird als Mischung aus klassischer Echtzeitstrategie und MOBA beschrieben. Wer auf eine Solo-Kampagne hofft, den müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen: Subsiege setzt einzig und alleine auf Multiplayer-Gefechte mit bis zu zwölf Spielern. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Subsiege. Direkt im Anschluss könnt ihr euch noch den Early-Access-Launch-Trailer ansehen.

