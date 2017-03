Subsiege: Early-Access-Start am 8. März, 35% Rabatt zum Launch

Am 8. März, also kommenden Mittwoch, erscheint Subsiege als Early-Access-Spiel bei Steam. In den ersten Tagen ist der Preis um 35 Prozent reduziert, auf lediglich 17,99 Euro. Noch bis zum Vorabend der Veröffentlichung läuft der geschlossene Beta-Test zu Subsiege. Teilnehmer haben die Chance die Vollversion zu gewinnen. Publisher Headup Games und Entwickler Icebird Studios schätzen, dass die Early-Access-Phase zwischen sechs und zwölf Monaten dauern wird. Final erscheinen sollte Subsiege demnach im spätestens März 2018.

Wenn ihr noch nichts von Subsiege gehört haben solltet, so könnte das daran liegen, dass die Ankündigung ursprünglich als Submerge erfolgte. Wer sich auf ein neues Singleplayer-RTS à la Command & Conquer oder Warcraft freut, wird mit Subsiege nicht glücklich werden. Eine Kampagne wird es nämlich nicht geben. Geboten wird ausschließlich Multiplayer-Gameplay für bis zu zwölf Spieler gleichzeitig auf einer Map. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Subsiege.

Quelle: Headup Games PM