Subsiege: Closed Beta läuft, Anmeldung noch möglich

Der geschlossene Beta-Test zu Subsiege hat begonnen. Wer bereits einen Aktivierungsschlüssel besitzt, egal ob Event- oder Test-Key, kann automatisch teilnehmen. Alle anderen Interessenten müssen sich für die Closed Beta registrieren. Folgt hierzu dem Quellenlink. Vielleicht habt ihr ja Glück. Um den Eintritt in diese nächste Entwicklungsphase gebührend zu feiern, findet dieses Wochenende ein Play-Event statt, bei dem man gemeinsam mit den Machern von Icebird Studios eine neue Version von Subsiege spielen kann. Das Event läuft ab dem heutigen Freitag um 18 Uhr bis Sonntag um 22 Uhr. Am Samstag zwischen 19 und 22 Uhr kann außerdem der Starcraft-2-Pro "Tefel" zu einem Match herausgefordert werden.

Am 8. März, also schon in wenigen Tagen, startet Subsiege dann in die Early-Access-Phase bei Steam. Ein Preis für die Vorabversion wurde noch nicht genannt. Fertig sein soll das Unterwasser-RTS spätestens im März 2018. Aber auch ein früherer Release ist zumindest theoretisch möglich. Falls ihr noch nichts von Subsiege gehört haben solltet, so könnte das daran liegen, dass die Ankündigung einstmals als Submerge erfolgte. Wer auf eine Solo-Spielerfahung steht, wird mit Subsiege keinen Spaß haben. Eine Einzelspieler-Kampagne ist nämlich nicht geplant. Geboten wird ausschließlich Multiplayer-Gameplay für bis zu zwölf Spieler gleichzeitig auf einer Map. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Subsiege.

Hier geht's zur Subsiege - Closed Beta Anmeldung