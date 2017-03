Styx: Shards of Darkness - Trailer stellt den Koop-Modus vor

Styx: Shards of Darkness setzt nicht mehr alleine auf Singleplayer-Gameplay. Jede einzelne Mission der Kampagne kann zusammen mit einem Freund oder Bekannten absolviert werden. Auch gemeinsame Manöver sind möglich, um etwa einen Gegner in die Falle zu locken. Ein Beitritt zu einer Session ist jederzeit auf Einladung möglich. Dieser neue Trailer zu Styx: Shards of Darkness verrät weitere Einzelheiten zum Koop-Modus.

Alleine oder eben auch zu zweit ins Stealth-Abenteuer stürzen könnt ihr euch schon in wenigen Tagen. Styx: Shards of Darkness erscheint am 17. März für PC, PS4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten den sogenannten "Akanesh"-DLC mit einem zusätzlichen Outfit und einer Waffe. Alle weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Styx: Shards of Darkness.