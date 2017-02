Styx: Shards of Darkness nennt man wohl einen Geheimtipp. Es ist kein schmuckes, kleines Indie-Spiel, aber auch kein großer AAA-Titel. Im Detail fehlt dem Actionspiel von Entwickler Cynaide die letzte Politur, man merkt der Inszenierung das beschränkte Budget an. Doch als wir kürzlich das neue Styx-Abenteuer spielen konnten, hatten wir bereits im Prolog-Level viel Spaß damit, KI-Wächter zu narren, Feinde abzumurksen und neue Routen zum Ziel zu finden. Aber Moment mal, so manch einer wird jetzt fragen: Das NEUE Styx-Abenteuer? Gab es da etwa schon einen Teil? Und ob!



Screenshot-Info Obwohl Styx: Shards of Darkness die moderne Unreal Engine 4 nutzt, entsprechen die Bilder in diesem Artikel nicht der eigentlichen Spielgrafik. Diese zeigt sich deutlich grober, hier haben Entwickler Cyanide und Publisher Focus Home Interactive zu Werbezwecken nachgeholfen.

Euer Diebeshandwerk verrichtet ihr nicht ausschließlich zu nachtschlafener Zeit oder in düsteren Höhlen. Ab und zu geht es auch an die frische Luft. Quelle: Focus Home Interactive

Kurzer Rückblick auf ein Schleich-Kleinod

Wer an großartige Schleichspiele der letzten Jahre denkt, erinnert sich vermutlich an Dishonored, eventuell an die Thief-Neuauflage von Square Enix, möglicherweise auch noch an Hitman. Aber Styx? Viele Spieler dürften mit diesem Namen gar nichts verbinden - abseits der Rockband oder dem Fluss aus der griechischen Mythologie. Doch Styx: Master of Shadows war 2014 ein richtig gutes Schleichspiel für Kenner. Shards of Darkness ist der Nachfolger, die PS4-Version des Stealth-Games durften wir auf einem Preview-Event von Publisher Focus Home Interactive ohne Einschränkungen ausprobieren.

Schleichen macht Spaß

Held Styx ist wieder zurück: Ein garstiger kleiner Kobold mit einem finsteren Sinn für Humor und einem Gespür für illegale Aktivitäten. Der Kerl ist ein professioneller Dieb und nimmt bei seinem Weg durch ein gutes Dutzend Levels und eine abenteuerliche Geschichte alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Neben allerlei Schätzen wandern auch Crafting-Materialien in die Taschen des Langfingers, der daraus an vorgegebenen Stellen neue Werkzeuge wie tödliche Wurfpfeile, Dietriche oder Gasbomben herstellt.

Styx rutscht an gespannten Seilen entlang, um große Distanzen schnell zu überbrücken und KI-Gegner zu überraschen. Quelle: Focus Home Interactive Die Action erlebt ihr in Styx: Shards of Darkness aus der Third-Person-Perspektive, die zurückgesetzte Kamera verschafft euch beim In-Deckung-gehen hinter Kisten und hüfthohen Barrieren einen guten Überblick. Kämpfe sind zu vermeiden, Styx hält nur wenige gegnerische Schwerthiebe aus. Besser ist es, mit List und Tücke vorzugehen. Dazu bewegt ihr euch möglichst lautlos vorwärts. Aber Achtung: Unterschiedliche Bodenbeläge sind wie damals in Thief unterschiedlich laut.

Styx: Shards of Darkness - die wichtigsten Neuerungen

• Koop-Kampagne für zwei Spieler

• Crafting-System

• Größere Levels mit mehr Routen

• Moderne Technik dank Unreal Engine 4

• Quicksave und Quickload per GamepadKlasse: Bereits im sehr geräumigen Prolog-Level entdeckten wir etliche Routen zum Ziel, zudem gibt es optionale Nebenmissionen und versteckte Geheimnisse. Dadurch macht es ähnlich viel Freude wie in Dishonored, die Umgebungen genauestens zu erkunden. Die Größe der Maps hat bei Styx: Shards of Darkness aber auch mit dem neuen Koop-Modus zu tun; erstmals dürft ihr einen Kumpel zum kooperativen Schleichen einladen, das funktioniert sowohl online als auch lokal an einer Konsole. Besitzer einer Xbox One oder PS4 sowie PC-Spieler, die Styx: Shards of Darkness gerne mit Gamepad spielen möchten, freuen sich zudem darüber, dass Quicksave und Quickload nun per Controller aktivierbar sind, genau wie zuletzt schon in Dishonored 2!

Regelmäßiges Speichern und Laden ist von Vorteil, da die Gegner-KI seit dem Vorgänger Styx: Master of Shadows einiges dazugelernt hat. Ob sie sich in Teil 2, Shards of Darkness, letztlich doch wieder übertölpen lässt, wird allerdings erst der Langzeit-Test zeigen. Styx: Shards of Darkness erscheint am 14. März 2017, der Release erfolgt parallel für PC, Playstation 4 und Xbox One.